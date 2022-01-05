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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2) - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2)

05.01.2022 23:11
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2)'VARLIK FONU'NUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 TRİLYON 169 MİLYAR TL'DİR'Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Ermut, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2)

'VARLIK FONU'NUN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 2 TRİLYON 169 MİLYAR TL'DİR'

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Ermut, milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Varlık Fonu'nun büyüklüğüne ilişkin bigi veren Ermut, "Varlık Fonu bünyemizdeki TVF Yönetim A.Ş. ilgili Yönetim A.Ş., TVF ve alt fonlarıyla bağlı şirketlerin yönetimi için kurulan yönetim şirketidir. Varlık Fonunun aktif büyüklüğü toplamda 2 trilyon 169 milyar TL'dir" ifadelerini kullandı.

'BANKALAR KENDİ RAPORLARINDA MEVZUATA UYGUN ŞEKİLDE KARŞILIK AYIRMAKTA'Bankaların kendi raporlarında mevzuata uygun şekilde karşılık ayırdığını aktaran Ermut, "Banka yönetimleri, kredi portföyleriyle ilgili ekonomik konjonktürü göz önüne alarak serbest karşılık ayırmaktadır. Bankacılık sektöründeki ihtiyatlılık gereği ayrılan bu karşılık çok yaygın bir uygulamadır. Eğer karşılık ayrılmış olmasaydı zaten hem Ziraat Bankası hem de TVF karları 3,5- 3,505 milyar TL tam ifadesiyle olan rakamdan daha yüksek olması gerekiyordu. Bankaların UFRS raporlamasında çok yaygın bir uygulama bu. Banka yönetimi, ihtiyatlık gereği standart karşılığa ek olarak bir karşılık ayırmıştır. UFRS, bu şekilde ayrılan karşılığı kabul etmemektedir" açıklamasında bulundu.Ermut, BOTAŞ'la ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "BOTAŞ stokları, 2020 yılı sonunda sayılmış, herhangi bir fark görülmemiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla 4 büyükler tarafından yani 4 büyük denetim kurumu diye geçen kurumlar tarafından uluslararası standartlarda denetlenmeye başlanan BOTAŞ'ın denetçi kurumu, 31 Aralık 2019 sayım tarihi itibarıyla henüz belli değildi. Stokların miktarsal farkı, açılıştaki şarttan kaynaklanmaktadır. Buna ek olarak, uluslararası gaz alım anlaşmaları gizlilik sebebiyle denetçilerle paylaşılmamaktadır. Dolayısıyla, maliyet kalemi için denetim görüşü bu yüzden oluşturulamamıştır. BOTAŞ'ın uluslararası satışlarından doğan alacağına ilişkin denetçi tarafından gönderilen mutabakata pandemi sürecindeki kısıtlı denetim süresinde yanıt alınamamıştır. Uluslararası gaz anlaşmalarının gizliliği gerekçesiyle müşteri bilgileri denetçiyle paylaşılamadığından alternatif olarak da test edilememiştir." "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervi ile TVF'nin, Türkiye Varlık Fonu'nun ilişkisi nedir" sorusuna Ermut, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervi, Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan Ziraat Bankası ve Türkiye Halk Bankası'ndan gelmektedir. İlgili şirketler tam konsolidasyon yöntemiyle finansal tablolara dahil edilmektedir" dedi.Ermut, kısa vadeli yükümlülükler içerisinde yüzde 86 paya sahip finans sektörünün faaliyetlerinden borçların da 556 milyar TL arttığını belirtti.

Muhalefet milletvekillerinin, 'Türkiye Varlık Fonu alt şirketi kuramaz' eleştirisine Ermut, "Kanunda, 'Şirket ve şirket tarafından kurulacak diğer şirketler' diye yazmaktadır açıkça. Hiçbir kanun ve düzenlemede 'Türkiye Varlık Fonu şirket kuramaz' diye bir hüküm bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,


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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 'Varlık Fonu' sunumu (2) - Son Dakika
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