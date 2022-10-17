Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar - Son Dakika
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Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar

17.10.2022 18:34

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovit-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. 2000 TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması planlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna tutulacak.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar - Son Dakika
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