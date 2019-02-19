Son Dakika Haberleri: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülen, Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifine, 2018...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülen, Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifine, 2018...

1 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Görüşülen, Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifine, 2018..., System.String[]
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen, ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifine, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasına ilişkin madde ihdas edildi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: AA

prim, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika
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