TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tartışma
1 saat önce
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışmaANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sanatçı Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri konusunda tartışma yaşandı.
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma
ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sanatçı Metin Akpınar
'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ilgili sözleri konusunda tartışma yaşandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan
'ın Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile ilgili sözlerine ilişkin ifadelerine AK Parti Manisa
Milletvekili Uğur Aydemir
sert çıktı. Bunun üzerine Paylan ve Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç
oturuma ara verdi. Ara sonrası muhalefet sıralarına giderek milletvekilleri ile konuşmaya başlayan Aydemir ile CHP
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
arasında da tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer milletvekilleri araya girdi. CHP'li Tanal, MHP Kayseri
Milletvekili Baki Ersoy
tarafından dışarı çıkartıldı. Daha sonra Tanal tekrar salona gelerek yerine oturdu.
(AUÖ-BC-CC-Y)
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:31 Kaynak: İHA
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