Son Dakika Haberleri: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tartışma

1 saat önce

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışmaANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sanatçı Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri konusunda tartışma yaşandı.

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışma

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sanatçı Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri konusunda tartışma yaşandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyonda HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın Metin Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine ilişkin ifadelerine AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir sert çıktı. Bunun üzerine Paylan ve Aydemir arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Ara sonrası muhalefet sıralarına giderek milletvekilleri ile konuşmaya başlayan Aydemir ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında da tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine diğer milletvekilleri araya girdi. CHP'li Tanal, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy tarafından dışarı çıkartıldı. Daha sonra Tanal tekrar salona gelerek yerine oturdu.
(AUÖ-BC-CC-Y)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:31 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Metin Akpınar, Politika
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