Son Dakika Haberleri: TBMM Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor
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TBMM Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

1 saat önce

Giresun'da, 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başlıyor.

TBMM Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor, System.String[]

Giresun'da, 12 Nisan 2018'de evinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başlıyor.


Üyeleri önceki gün TBMM Genel Kurulunda seçilen komisyon, dün toplanarak başkanlık divanını oluşturdu. Komisyon Başkanlığına, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçildi.

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Giresun, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:58 
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