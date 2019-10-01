TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz...
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TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi. - ANKARA
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