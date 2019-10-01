Son Dakika Haberleri: TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz...
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TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz...

26 dakika önce

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor.

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,

TBMM Resepsiyonuna katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor. İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. Harekata hazırız, bu işin şakası yok" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:23 Kaynak: İHA
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