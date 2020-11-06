TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Akdağ KAEÜ konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Akdağ KAEÜ konferansına katıldı Açıklaması

06.11.2020 14:55
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Akdağ KAEÜ konferansına katıldı Açıklaması, System.String[]

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda ikinci evreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda ikinci evreye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, Akdağ, Tıp Fakültesinin Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersi kapsamında düzenlediği "Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Dönüşümsel Liderlik" konferansına online olarak katıldı.

KAEÜ'nün tüm bölümlerinde zorunlu hale getirilen Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersinin çok önemli olduğunu vurgulan Akdağ, Ahilik kültürü ve değerlerinin öğrencilere aktarılmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı dönemde hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı hakkında bilgi veren Akdağ, dönüşüm öncesi fazla olan anne ölümlerinin azaldığını, vatandaş memnuniyetinin arttığını ve finansal olarak insanların rahatladığını aktardı.

Program ile Türkiye'deki sağlık kapsayıcılığının Avrupa değerlerine ulaştığına işaret eden Akdağ, "Vatandaşımız Sağlıkta Dönüşüm Programı sayesinde sağlık alanında daha az para harcayarak sağlık hizmetini karşılıyor. Bunun yanı sıra anne ve çocuk sağlığında iyileşmeler yaşandı. Anne ölümlerinde azalma gerçekleşti. Nitelikli yatak ve yoğun bakım yatak sayısında da artış yaşadık ve bu artış sayesinde gelişmiş ülkelerin ilerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Sağlık politikası döngüsünü nasıl gerçekleştirdiklerini de anlatan Prof. Dr. Recep Akdağ, önce problemi tanımladıklarını ardından sırasıyla teşhis, politika geliştirme, politik karar, uygulama ve değerlendirme aşamalarından geçtiklerini kaydetti.

"Aile hekimliğini tekrar revize etmeliyiz"

Akdağ, programın geliştirilerek devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın devam ettirilmesi için ülkemizde ikinci faza ihtiyaç var. Sağlıkta dönüşüm sürecinin devam etmesi için yaygın bir sağlık sistemine ihtiyacımız var. Ülke çapında sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeliyiz ve vatandaşlarımızın sağlık okuryazarlığını artırmalıyız. Aynı zamanda da aile hekimliğini tekrar revize etmeliyiz."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da üniversitenin konferansına katılımından dolayı Akdağ'a teşekkür ederek Tıp Fakültesinde verilen eğitim ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Konferans, Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Sistemi programı ve üniversitenin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Akdağ KAEÜ konferansına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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