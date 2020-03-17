TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum - Son Dakika

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum

6 saat önce

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, koronavirüse önlem olarak, "Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, System.String[]

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, koronavirüse önlem olarak, "Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar ellerimi sabunla yıkıyorum, bol su içiyorum, iyi besleniyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs riskine karşı 14 kural açıklayarak, özellikle ellerin sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkanması, tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Toplumda halkla iç içe olan milletvekilleri de bu kapsamda kendi önlemlerini aldı. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgının en aktif döneminde olduğuna dikkat çekerek, halktan sakin olmalarını istedi. Vatandaşlardan panik yapmadan açıklanan tedbirlere uymasını isteyen Yediyıldız, kendi aldığı önlemlere ilişkin, "Panik yapmadan yapılması gereken neyse onu öneriyorum. Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum, mümkün olduğu kadar ellerimi sabunla yıkıyorum. Maske, deterjan tavsiye etmiyoruz. Bol su içiyorum, iyi besleniyorum. Asıl önemli olan burada eller. Biz burada kendi kendimize tedbirlerimizi alacağız. Birbirimizden uzak duracağız. Yurt dışından gelen vekillerimiz kendilerini karantinaya aldı. Biz önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

'YAKIN TEMAS KURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine dikkat ettiklerini kaydederek, "Evde mümkün olduğunca her zaman hijyene dikkat ediyoruz. Olduğunca dışarıda yakın temas kurmamaya çalışıyoruz. Toplumdan biraz uzak durulması gerekiyor. Devletimiz güçlü, fazla da telaşa gerek yok. Fazla toplum içine girmememiz lazım. Temizliğine dikkat ettikten sonra; saç sakal kesmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

'HİJYENİK ORTAM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması çerçevesinde tedbir aldıklarını belirterek, "Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz ve temasları milimize ediyoruz. Bu şekilde bir yaşam tarzımız var. Bu sadece kişisel bir mesele değil. Dünyada bir karantina söz konusu" dedi.


Milletvekili, AK Parti, Ordu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:22 Kaynak: DHA
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