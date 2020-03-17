TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum - Son Dakika

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum

6 saat önce

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorumTBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, koronavirüse önlem olarak, "Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız: Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, koronavirüse önlem olarak, "Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar ellerimi sabunla yıkıyorum, bol su içiyorum, iyi besleniyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs riskine karşı 14 kural açıklayarak, özellikle ellerin sık sık su ve sabun ile 20 saniye boyunca yıkanması, tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Toplumda halkla iç içe olan milletvekilleri de bu kapsamda kendi önlemlerini aldı. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgının en aktif döneminde olduğuna dikkat çekerek, halktan sakin olmalarını istedi. Vatandaşlardan panik yapmadan açıklanan tedbirlere uymasını isteyen Yediyıldız, kendi aldığı önlemlere ilişkin, "Panik yapmadan yapılması gereken neyse onu öneriyorum. Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum, mesafeli durmaya çalışıyorum, mümkün olduğu kadar ellerimi sabunla yıkıyorum. Maske, deterjan tavsiye etmiyoruz. Bol su içiyorum, iyi besleniyorum. Asıl önemli olan burada eller. Biz burada kendi kendimize tedbirlerimizi alacağız. Birbirimizden uzak duracağız. Yurt dışından gelen vekillerimiz kendilerini karantinaya aldı. Biz önlemlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

'YAKIN TEMAS KURMAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise, Sağlık Bakanlığı'nın önerilerine dikkat ettiklerini kaydederek, "Evde mümkün olduğunca her zaman hijyene dikkat ediyoruz. Olduğunca dışarıda yakın temas kurmamaya çalışıyoruz. Toplumdan biraz uzak durulması gerekiyor. Devletimiz güçlü, fazla da telaşa gerek yok. Fazla toplum içine girmememiz lazım. Temizliğine dikkat ettikten sonra; saç sakal kesmeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

'HİJYENİK ORTAM SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması çerçevesinde tedbir aldıklarını belirterek, "Hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz ve temasları milimize ediyoruz. Bu şekilde bir yaşam tarzımız var. Bu sadece kişisel bir mesele değil. Dünyada bir karantina söz konusu" dedi.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum

Milletvekili, AK Parti, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı         
13:19
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor         
12:24
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil         
11:58
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü         
11:05
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete İTO'dan İstanbullu 414 bin şirkete "online mesafede kalma" çağrısı: İşlemleri internet üzerinden yapalım         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 00:12:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız Tokalaşmıyorum, kucaklaşmıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]