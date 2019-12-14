TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı - Son Dakika
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TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı

6 saat önce

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Yediyıldız, oyunu Mehmetçik'ten yana kullandı, System.String[]

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Genel Kurulunda devam eden 2020 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AA Parlamento Editörlüğünü ziyaret eden Yediyıldız, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2019'a damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırdığı Tel Halaf bölgesinde bir çocuğa şeker ikram ettiği sırada çekilen "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafa veren Yediyıldız, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Yaşam" kategorisinde Suriye'deki iç savaşta sağ bacağını kaybeden, sırtına isabet eden mermiyle yaşamını sürdürmek zorunda kalan Munzır Nezze'nin doğuştan el ve bacakları olmayan oğlu Mustafa'yı havaya kaldırdığı anı yansıtan "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı fotoğrafı seçen Yediyıldız, "spor" kategorisinde ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçında futbolcuların asker selamının yer aldığı "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Yediyıldız, Anadolu Ajansının, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında " Türkiye'nin gururu" olduğunu belirtti.

Fotoğrafın belge özelliği taşıdığını, toplumsal bilinç oluşturmadaki rolünün yadsınamayacağını söyleyen Yediyıldız, teknik, içerik ve estetik anlamda birbirinden özel kareleri değerlendirme fırsatı bulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şenel Yediyıldız, haber fotoğrafının, çağın sorunlarına tanıklık etmenin yanı sıra bu sorunları yansıttığını, belgelediğini, toplumları bu sorunlardan haberdar ederek çözüm yolları aranmasına teşvik ettiğini dile getirdi.

Şenel Yediyıldız, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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