TBMM Sağlık Komisyonu Başkanvekili Durgut'tan sigara ve nargile uyarısı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Pervin Tuba Durgut, sigara ve nargile kullanımının, koronavirüs salgınının ölümcül etkilerini artırdığını belirtti.

Durgut, yaptığı yazılı açıklamada, tütün ürünleri kullanımının kalp ve akciğerde büyük hasara yol açmasının tartışmasız bir gerçek olduğunu, ayrıca viral solunum yolu enfeksiyonlarını artırdığına dair yeterli kanıtların da bulunduğunu vurguladı.

Tütün ürünlerinin, bağışıklık sistemini baskılayarak vücudun enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflattığına işaret eden Durgut, "Nargile gibi paylaşılan ürünler Kovid-19 bulaşmasında çok önemli bir risk kaynağı olduğundan Dünya Sağlık Örgütü nargile kullanımının yasaklanmasını öneriyor. Bu önerilerin ışığında ülkemiz de nargile kafelerin korona salgınını önleme kapsamında kapatılması çok yerinde bir müdahale olmuştur." ifadesini kullandı.

Durgut, sigara içen bireylerin parmaklarının dudakla temas etme sıklığı nedeniyle virüsün çok daha çabuk vücuda yayılma riskinin olduğuna dikkati çekti.

Çin'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm ve zatürre vakaları ile ilgili analizlerin, sigaranın ağırlaştırıcı rolü hakkında önemli ipuçları içerdiğini vurgulayan Durgut, şunları kaydetti:

"Eldeki vakalar incelendiğinde zatürreyle seyreden veya ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakalarının sigara içenlerde 14 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Yani sigara ve nargile koronavirüsün ölümcül etkilerini artırıyor. Bu süreçte 171 sigara bırakma hattı ve 'birakabilirsin.org' adresinden destek alınabilinir. Özellikle bu dönemde evlerin ve arabaların tamamen dumansız olması gerekmektedir. Küresel salgın Kovid-19 ile ulusal mücadelemizde sosyal izolasyon, sosyal mesafeyi koruma, hijyen kurallarına uyma, yaşlılar ve kronik hastaları koruyup gözetme gibi hepimize düşen çok önemli görevler bulunmaktadır. Sigarayı bırakmak hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekileri korumak için hayati önem taşımaktadır."