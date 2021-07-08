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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı

08.07.2021 13:53
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı, System.String[]

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Devletimiz ve Meclisimiz, ihracatımızı artırmak için tedbirler alırken, kamu satın alma pazarlarından yerli firmaların yararlanmasını da sağlamalı." dedi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, "Devletimiz ve Meclisimiz, ihracatımızı artırmak için tedbirler alırken, kamu satın alma pazarlarından yerli firmaların yararlanmasını da sağlamalı." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplandı.

Altunyaldız, sanayi 4.0'ın, üretimde verimliliğin ve sanayinin büyümeye büyük katkı sağladığı, teknolojinin tüm nimetlerinin hayatın her alanına entegre olduğu bir dönem olduğunu söyledi.

Geçmişte buhar gücüne dayanan üretimin, bugün yapay zekanın nimetleriyle, nitelikli Ar-Ge faaliyetleriyle, nesnelerin internetiyle birlikte şekillendiğini ve büyüdüğünü anlatan Altunyaldız, Türkiye'nin bu hızlı dönüşüme ayak uydurduğunu dile getirdi.

Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye artık sanayinin her kolunda yenilikçi girişimlere ev sahipliği yapıyor. Bu topraklarda yetişen araştırmacıların, akademisyenlerin, mühendislerin ve girişimcilerin alın ve akıl terlerini dökerek sundukları ürünler, savunma sanayinden sağlık teknolojilerine, enerjiden ulaşıma birçok alanda rakiplerimize kıyasla fark ortaya koymamıza, ülkemize katma değer sağlamamıza vesile oluyor."

Giderek daha büyük bir hızda dönüşen dünyada, oyunun tüm kurallarının baştan yazıldığına dikkati çeken Altunyaldız, artık ulusal politikaların yeni ve inovatif bir rekabet anlayışı içerisinde şekillendiği bir dönemin içinden geçtiklerini belirtti.

Altunyaldız, "Kamu satın alma politikamızın ülkemizin teknoloji, bilim ve katma değerli sanayi alanlarındaki potansiyelini geliştirmeye odaklanması bu anlamda büyük önem arz ediyor. Nitekim ulusal politika metinlerimizde de bu alandaki hedeflerimizi ve hedeflere ulaştıracak yol haritamızı görüyoruz. 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla yüzde 7 oranında gerçekleşen büyümemize 2,5 puan ile en büyük katkıyı sağlayan sanayi alanında güçlü büyümemizin parlamento-sanayi-akademi iş birliğiyle daha da güçleneceğine inanıyorum." değerlendirmelerinde bulundu.

Salgının derin etkilerine rağmen haziranda ulaşılan 19,8 milyar dolarlık aylık ihracatın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı olduğuna işaret eden Altunyaldız, imalat sanayi ürünlerinin toplamdaki payının yüzde 94,1 olduğunu bildirdi. Altunyaldız, ihracattaki bu önemli gelişmelerin, sanayi alanındaki gelişimlerin güçlenerek devam edeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Sanayide mi AVM'de mi çalışmak istersin?"

Komisyonda, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yülek, "Sanayi Politikaları ve Kamu Satın Alımları Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum ve Türkiye İçin Öneriler" başlıklı sunum yaptı.

Katma değerin sektörel olarak artırılmasıyla ülkedeki kişi başına gelirin de yükseleceğini ancak her fabrikalaşma ve sanayileşmenin katma değerli sanayileşme olmadığını belirten Yülek, kaliteli, para kazandıran sanayileşmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yülek, kalıcı büyümenin motoru sanayileşmeyle, kalkınmanın mümkün olabileceğini dile getirerek, bugün 200 ülkeden sadece yüzde 10'unun kalkınmış olduğunu kaydetti.

Türkiye'de gençlere "Sanayide mi alışveriş merkezinde (AVM) mi çalışmak istersin?" sorusu yöneltildiğinde, çoğunluğun, çalışma şartlarına ilişkin önyargıları nedeniyle AVM'leri tercih edeceğini aktaran Yülek, sanayide çalışmak isteyen mavi ve beyaz yakalı personel ve lider yetiştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yülek, Türkiye'nin en yüksek ihracat yapan ülkelerden biri olduğunu ancak toplam sanayi ihracatı içerisindeki yüksek teknolojili ürün payının çok düşük olduğunu ifade etti. Kamu satın almalarında yerli sanayiye öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Yülek, bu bağlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, raylı sistem ihalelerinde yerli sanayi firmalarının dışlanmayacağına söz verdiğini aktardı.

Komisyona önerilerini de sıralayan Yülek, "Devletimiz ve Meclisimiz, ihracatımızı artırmak için tedbirler alırken, kamu satın alma pazarlarından yerli firmaların yararlanmasını da sağlamalı." diye konuştu.

Yülek, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan ve öncelikli sektörler olan kimya, ilaç, elektronik, makine-elektronik teçhizat, otomotiv, raylı sistemlerde kamu satın almalarının merkezileştirilmesi gerektiğini; özellikle savunma sanayinde yerli üretim ve kamu satın almaları konusundaki ulaşılan başarının, sivil tarafta da gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu satın alma ihale şartnamelerin, yerli sanayi firmalarının katılımını sağlayacak şekilde hazırlanmasının önemine işaret eden Yülek, öte yandan icracı bakanlıkların, görev tanımlarına ek sınai işlevler tanımlanarak, kamu satın alma politikalarında Türkiye'nin sanayi ve teknolojik gelişimine yardımcı olunabileceğini ifade etti.

Murat Yülek, insan psikolojisi çerçevesinde kişisel tüketim eğilimlerinin, kamu satın almalarına yansıdığını da belirterek, "Yabancı hayranlığı... Bu psikoloji, maalesef kendi satın almalarımıza olduğu gibi kamu satın almalarına da yansıyor. Yerli şirketlerimiz de bundan çok şikayet ediyorlar." dedi.

Toplantıya, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ile OSTİM Teknik Üniversitesi akademisyen ve araştırmacılarından oluşan heyet de katıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı

Türkiye, Enerji, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı - Son Dakika


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