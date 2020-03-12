TBMM Şehitler Anıtı törenle açıldı - Son Dakika
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TBMM Şehitler Anıtı törenle açıldı

6 saat önce

TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı.

TBMM Şehitler Anıtı törenle açıldı, System.String[]

TBMM'de İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde Şehitler Anıtı düzenlenen törenle açıldı.


TBMM'deki açılışa Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekillerinin yanı sıra şehit ve gazi aileleri katıldı. Açılışta konuşan Şentop, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde hain bir darbe girişimine maruz kaldığını hatırlatarak, 27 Mayıs 1960 darbesinden itibaren darbelerin yaşandığını ama 15 Temmuz darbe girişiminin ihanetlerin zirvesi olduğunu ifade etti. Şentop, "Kanaatimce Türkiye'deki darbeler silsilesinin de sona erdiğini gösteren nokta olarak karşımıza çıkıyor. Hiçbir zaman darbeler döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin iradesinin tecelli ettiği yer hedef alınmamıştı, bombalanmamıştı. Milletim darbe teşebbüsü karşısında dururken, Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi iradesine sahip çıkıp canı pahasına bunun arkasında durdu " ifadelerini kullandı.


Şentop, 12 Mart tarihinin öneminden bahsederek, 12 Mart 1971 tarihinin darbe tarihi olduğunu ve uçakların alçak uçuş yaptırıldığını hatırlattı. Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'nın kabulü, istiklal mücadelemizin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tamamlandığı, başlatıldığına ilişkin Meclisin kanaatini ortaya koyuyor. Büyük dava adamı, şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı yazarken milletimizin istiklal mücadelesini, heyecanını, hedeflerini, bu mücadelenin bizim medeniyetimiz, kültürümüz, dünya görüşümüzün temellerini ortaya koyuyor ve o kadar güzel manifesto ilan ediyor ki, Hamdullah Süphi Tanrıöver tarafından okunduğunda bütün milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak kabul ediliyor" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:33 Kaynak: İHA
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