TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır - Son Dakika

TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır

6 saat önce

İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planı ile ilgili, "Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır" dedi.

TBMM Şentop: Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin Filistin- İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planı ile ilgili, "Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gelişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, ABD'nin Filistin-İsrail meselesine yönelik hazırladığı sözde barış planının hatırlatılması üzerine, bu planın bölgede barışı değil, tam aksine çatışmaları körükleyeceği belirtti. İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklara sahip olduğu iddialarının, ABD tarafından onaylandığını kaydeden Şentop, "Burada özellikle ABD Başkanı'nın, sanki dünyanın tapusunu elinde tutan bir kişi gibi hareket etmesi, Suriye toprakları gibi, üçüncü ülkelerin topraklarıyla ilgili kararlar verebileceğini düşünmesi, uluslararası hukuk bakımından çok vahim bir tablodur. Uluslararası alanda, her alanda olduğu gibi hukuk vardır. Bunun adı uluslararası eşkıyalıktır" dedi.

'ABD AYNI YOLU DENEMEYE ÇALIŞMAKTA'

Şentop, Filistin toprakları üzerinde İsrail'in işgalinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Bu konuda; Birleşmiş Milletler (BM) kararları açıktır. İsrail'in işgalciliği, uluslararası kuruluşlar tarafından başta BM olmak üzere ifade edilmiştir. ABD'nin bu tutumu sadece bölgede değil, dünyada da barışın önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkacaktır. Geçmiş Filistin-İsrail anlaşmazlığına baktığımızda; güç kullanarak bölgede bir takım kazanımlar elde etmenin bugüne kadar imkansız olduğu görülmüştür. ABD'de elindeki gücü kullanarak aynı yolu denemeye çalışmaktadır" diye konuştu.

Şentop ayrıca, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile görüştüğünü, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını ortak bildiriyle kınayacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şentop açıklama

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:15 Kaynak: DHA
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