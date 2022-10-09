TBMM "Sıfır Atık Projesi" ni başarıyla yürütüyor - Son Dakika
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TBMM "Sıfır Atık Projesi" ni başarıyla yürütüyor

09.10.2022 11:21

Meclis, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana 252 ton kağıt toplayarak, yaklaşık 4 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmiş oldu.

Meclis, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında 2018 yılından bu yana 252 ton kağıt toplayarak, yaklaşık 4 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmiş oldu.

Meclis'te "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, organik, kağıt, plastik, cam ve metal atıklar, katlara yerleştirilen atık ayrıştırma kumbaralarında toplandı.

Yemek hazırlığı sırasında oluşan organik atıklar ve çay ocaklarında oluşan çay posaları, kompost (bitki atıklarından yapılan gübre) olarak değerlendirilmek üzere toplandı. Organik atıklar, komposta dönüştürülerek bahçe ve saksı bitkilerinde, toprak iyileştirici olarak kullanıldı.

Atık piller ise pil toplama kutularında toplanarak, yıl sonunda yetkili firmaya gönderildi.

70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi

TBMM'nin verilerine göre, geçen yasama yılında, 1250 kilogram organik atık, kompost makinesi aracılığıyla 1750 kilogram komposta dönüştürüldü. 27 ton atık plastiğin geri kazanılmasıyla, yaklaşık 435 varil petrol tasarrufu yapıldı. Toplanan 211 kilogram pil ile yaklaşık 14 milyon ton su ve yaklaşık 70 dönüm toprak alanın kirlenmesi önlendi.

22 ton atık metalin geri kazanılmasıyla yaklaşık 29 ton ham madde tasarrufu yapıldı ve 9 bin 500 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandı.

-"2018'den bu yana 252 ton kağıt toplandı"

AA muhabirine konuşan TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Çevre Yönetim Sistemi Yönetim Görevlisi Nur Küçük, Meclis'te "Sıfır Atık Projesi"nin 2018 yılında başladığını söyledi.

Meclis'te atıkların 2018'den bu yana "tehlikeli" ve "tehlikesiz" olarak ikiye ayrılıp toplandığını kaydeden Küçük, "2018 yılından bu yana 252 ton kağıt toplanmış, bu 252 ton kağıt 4 bin ağacın kesilmesini önlemiştir." dedi.

-"Çiçeklerin bitki harcında kullanılıyor"

Meclis'in yemekhanelerinden ve çay ocaklarından elde edilen bitkisel atıkların da toplandığını anlatan Küçük, şu bilgileri verdi:

"Meclisimizin yemekhanelerinden ve çay ocaklarından elde edilen bitkisel atıklar yani çay, meyve, sebze bu üniteye gelmekte. Kompost ünitesine geldikten sonra bu ünitede farklı işlemlerden geçirilerek, komposta dönüştürülmektedir. Daha sonra elde edilen kompost, çiçeklerin bitki harcında kullanılmaktadır. Bunlar dönem dönem buraya gelmektedir. Buraya gelen çaylar bizim için kompost üretiminde çok faydalı olmakta."

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Kaynak: AA

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