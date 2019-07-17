Son Dakika Haberleri: TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak
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TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak

2 saat önce

TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak, System.String[]
TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:33 Kaynak: İHA
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