TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak
2 saat önce
TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.
TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:35 Kaynak: İHA
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
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