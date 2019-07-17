TBMM şüpheli çocuk ölümlerini araştıracak

TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.

TBMM'de Rabia Naz başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak için komisyon kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi. TBMM Genel Kurulunda şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılmasına ilişkin önerge görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

TBMM çocuk ölümlerinin araştırılmasına karar verdi

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