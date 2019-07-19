TBMM tatile girdi
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Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.
Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. - ANKARA
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