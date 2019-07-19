Son Dakika Haberleri: TBMM tatile girdi
Son Dakika Politika Haber

TBMM tatile girdi

1 saat önce

Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

TBMM tatile girdi, System.String[]
Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi. - ANKARA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gümrüklerde el konulan 40 bin araca af çıktı 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 02:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM tatile girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]