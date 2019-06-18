TBMM tatile girmeyecek
1 saat önce
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.
TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58
CHP'li Çelebi: Yeni askerlik sistemiyle ilgili yasayı durdurma niyetinde değiliz
6 aylık enflasyon zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü