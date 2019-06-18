Son Dakika Haberleri: TBMM tatile girmeyecek
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TBMM tatile girmeyecek

1 saat önce

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

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TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı. Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 
Ekonomi
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