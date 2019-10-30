TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım...
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TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:30 Kaynak: AA
TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz"
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