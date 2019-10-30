Son Dakika Haberleri: TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım...
Son Dakika Politika TBMM tezkeresinden: 'ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım...

TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım...

1 saat önce

TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz"

TBMM tezkeresinden:

TBMM tezkeresinden: "ABD Temsilciler Meclisinin, bir kısım çevrelerin sözde Ermeni soykırım iddiaları bağlamında gündeme getirdiği tezleri sahiplenmesini, akıl ve vicdan sahibi üyelerin itirazına rağmen bir karara dönüştürmesini, TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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