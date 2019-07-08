TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu üyeleri, Karaman'da

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu üyeleri Karaman'da toplantı düzenledi.

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu üyeleri Karaman'da toplantı düzenledi.



Karaman Valisi Fahri Meral, bir hayvancılık tesisinde düzenlenen toplantıda, endemik bitkiler konusunda ilde bir dizi çalışmalar yapıldığını belirtti.



Tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda ilin envanterinin çıkarılmasının önem arz ettiğini dile getiren Meral, Karaman'ın 200 ile 2 bin rakım arasında çok farklı iklim geçişlerinin yaşandığı, farklı coğrafi şekilleri ile birlikte farklı tarım ürünlerinin yetiştiği bir il olduğunu aktardı.



Meral, bu konuda Karaman'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi.



TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın ise komisyonun kuruluş amacı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.



Toplantıda tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması konusunda ve Karaman'da ki mevcut endemik bitki türleri masaya yatırıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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