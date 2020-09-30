TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak açılış programı ile başlayacak.

TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.