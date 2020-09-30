TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor - Son Dakika

TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak açılış programı ile başlayacak.

TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor, System.String[]

TBMM Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılacak açılış programı ile başlayacak.

TBMM Meclis İç Tüzüğü uyarınca 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programı, saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerince Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul, Şentop'un sunuş konuşması ile başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a açılış konuşması için davet edilecek. Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak.

Meclis açılış resepsiyonu ise pandemi nedeniyle yapılmayacak. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir" denildi.65 günlük aranın ardından açılacak olan Meclis'te de pandemi tedbirleri sıklaştırıldı. Giriş ve çıkışlarda kontroller artırıldı. Meclis personeli ve Meclis'te görev yapacak gazeteciler de açılış öncesi koronavirüs testine tabi tutuldu.


TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor

Koronavirüs, Türkiye, Ekim, TBMM, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 11:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM, yarın yeni yasama yılına başlıyor - Son Dakika


Son Dakika

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