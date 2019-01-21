Tbmm, Türksat ve Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Pilot Hüseyin Türk Hakkında 79 Kez...
43 dakika önce
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk
hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:43 Kaynak: AA
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