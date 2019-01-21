Son Dakika Haberleri: Tbmm, Türksat ve Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Pilot Hüseyin Türk Hakkında 79 Kez...

Tbmm, Türksat ve Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Pilot Hüseyin Türk Hakkında 79 Kez...

43 dakika önce

TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Tbmm, Türksat ve Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Pilot Hüseyin Türk Hakkında 79 Kez..., System.String[]
TBMM, TÜRKSAT ve Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan pilot Hüseyin Türk hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Hüseyin Türk, Pilot, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Romanya Dışişleri Bakanı Meleşcanu: Mart Başında Türkiye ile AB Arasında Zirve Planlıyoruz

Erdoğan Marketlerdeki Yüksek Fiyatlara Sert Çıktı: Hesabını Soracağız En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 16:26:46. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbmm, Türksat ve Polis Özel Harekat Başkanlığını Bombalayan Pilot Hüseyin Türk Hakkında 79 Kez...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]