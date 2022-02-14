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TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti - Son Dakika

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti

14.02.2022 14:46

Kırşehir'de 5 okulun yapımına katkı sağlayan TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi hayırsever Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Kırşehir'de 5 okulun yapımına katkı sağlayan TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi hayırsever Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Akciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da vefat eden Kılıçözlü'nün cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi.

Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kılıçözlü'nün cenazesi, Aşıkpaşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenazeye, Kılıçözlü'nün ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Ziya Kılıçözlü'nün oğlu olan Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü, Aşık Paşa'nın "Garipname" eserinin bugünkü Türkçe'ye çevrilmesini sağlamış, Kırşehir Valiliğinin teklifi üzerine 2009 yılında TBMM tarafından Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştü. Kılıçözlü, kent genelinde 5 okulun yapımına destek sağlarken, çeşitli eğitim yardımlarında bulunmuştu.

TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti
TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti
TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti

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İlhan Kılıçözlü, İstanbul, Kırşehir, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi Kırşehirli hayırsever vefat etti - Son Dakika
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