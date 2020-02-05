TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda... - Son Dakika

TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda...

7 saat önce

TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda bıraktı.

TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda..., System.String[]

TBMM Van Bahçesaray çığ felaketi ve Sabiha Gökçen'deki uçak kazası nedeniyle çalışmalarını yarıda bıraktı.

TBMM çalışmalarını yarına bıraktı. TBMM Genel Kurulu'nda Aden Körfezi, Somali ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşüldü. Genel Kurul çalışmaları sırasında Van Bahçesaray'da çığ felaketinde 33 kişinin hayatını kaybettiği ve Sahiba Gökçen Havaalanı'nda yaşanan uçak kazası haberi geldi. Bunun üzerine milletvekillerinin ortak kararıyla Genel Kurul çalışmaları ertelendi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:25 Kaynak: İHA
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