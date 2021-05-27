TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

27.05.2021 13:04
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisinde yer alan Zalihe Çavuşoğlu Salonunda toplanan üyeler, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi. KKTC Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili olan İzlem Gürçağ Altuğra toplantının başında yaptığı konuşmada, içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti. Parlamenter diplomasi çerçevesinde ülkeler arasındaki anlayışın geliştirilmesi, çeşitli konularda görüş alışverişlerinin oluşturulması ve uluslararası platformlarda birlikte geliştirilecek stratejik planlar çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çeken Altuğra, iki ülke parlamenterlerinin birbirlerini yakından tanımasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulmasında yol haritasının çizilmesinin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydeden Altuğra, "Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağlarının daha da güçlendirilmesi adına, aynı zamanda Anavatan Türkiye'nin varlığında sesimizi dünyaya duyurmanın da yol haritasını çizmek bizim toplantı amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iki devlet arasında başarılı anlaşmalara imzaların atılacağına inancını dile getiren Altuğra, "Aynı millete mensup Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin parlamenterleri olarak bizler, ileriye yönelik anlamlı çalışmalara başarı imzalarımızı atacağımıza inancım tamdır" dedi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye'ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydetti. Bu grubun, sözde bir dostluk grubu olarak değil, aktif çalışmalar gerçekleştiren bir grup olacağını belirten Erdem, grupta yer alan TBMM mensubu milletvekillerinin KKTC temasları kapsamında birçok bilgi edindiğini ve bu bilgilerin özellikle uluslararası temaslarda KKTC'nin haklarının savunulması noktasında çok yararlı olacağını dile getirdi.

KKTC'den toplantıya katılım sağlayanlar arasında ise, Cumhuriyet Meclisi'nden Dostluk Grubu Başkan Vekili Teberrüken Uluçay ile Yönetim Kurulu üyeleri, Girne Milletvekili Zeki Çeler, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ve İskele Milletvekili Yasemi Öztürk yer aldı. TBMM Dostluk Grubu'ndan ise, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş toplantıya katılım sağladı. - LEFKOŞA

TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

Milletvekili, Cumhuriyet, Kıbrıs, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı Fenerbahçe'de futbolcular kazan kaldırdı! Yönetimin 'İndirim yapın' talebi oyuncuları çıldırttı İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler İş insanı Sabahattin Girgin, Kibariye ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti: Ölümle tehdit ettiler Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Son Dakika! Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması başlıyor Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
13:19 Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı
13:17 Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs darbesi! Üzerinden tam 61 yıl geçti
13:15 İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi
13:04 Fenerbahçe'nin Shaqiri ile temasa geçmesi taraftarları heyecanlandırdı
13:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik
12:44 Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı
12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Yassı Ada'da
12:09 Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!
12:06 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Emekli Yarbay Korkut Eken konuştu: O gazetecinin öldürülmesiyle alakam yok
11:48 Fenerbahçe, Karagümrük'ten söz aldı! Hedef İtalyan gol makinesi Borini
Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir Galatasaray, ödeme yapmadığı futbolculardan ıslak imza alamazsa Avrupa'dan men edilebilir         
14:03
Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı Real Madrid, kupalara ambargo koyan Zidane ile yollarını ayırdı         
13:20
İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi İran Şahı'nın Romanya'nın Komünist Lideri'ne hediye ettiği otomobili almak isteyen yüzlerce kişi yarışa girdi         
13:15
Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı Bir kadının kollarını satırla kesmiş! Müge Anlı'da aranan kayıp adam seri katil çıktı         
12:44
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var! Burak Yılmaz transferi hakkında konuştu: Çok güzel teklifler var!         
12:09
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongta öpüşürken yakalandı         
10:37
Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi         
10:19
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL         
09:29
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 14:11:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement