TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika

TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

27.05.2021 20:48

- TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi.

- TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhuriyet Meclisi Dostluk Grubu üyeleri bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisinde yer alan Zalihe Çavuşoğlu Salonunda toplanan üyeler, KKTC milletvekilleri ile istişare toplantısı düzenledi. KKTC Cumhuriyet Meclisi TBMM Dostluk Grubu Başkanı ve KKTC'de Ulusal Birlik Partisi Milletvekili olan İzlem Gürçağ Altuğra toplantının başında yaptığı konuşmada, içinden geçilen süreçte parlamentolar arasındaki dostluğun ne denli önemli olduğunun görüldüğünü kaydetti. Parlamenter diplomasi çerçevesinde ülkeler arasındaki anlayışın geliştirilmesi, çeşitli konularda görüş alışverişlerinin oluşturulması ve uluslararası platformlarda birlikte geliştirilecek stratejik planlar çerçevesinde karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çeken Altuğra, iki ülke parlamenterlerinin birbirlerini yakından tanımasının da aynı derecede önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin desteği ile KKTC'nin sesinin dünyaya duyurulmasında yol haritasının çizilmesinin toplantılarının bir diğer gündemi olacağını kaydeden Altuğra, "Hem ülkelerimiz hem de parlamentolarımız arasında zaten var olan bağlarının daha da güçlendirilmesi adına, aynı zamanda Anavatan Türkiye'nin varlığında sesimizi dünyaya duyurmanın da yol haritasını çizmek bizim toplantı amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, iki devlet arasında başarılı anlaşmalara imzaların atılacağına inancını dile getiren Altuğra, "Aynı millete mensup Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletlerinin parlamenterleri olarak bizler, ileriye yönelik anlamlı çalışmalara başarı imzalarımızı atacağımıza inancım tamdır" dedi.

TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Meclisi'nin Türkiye'ye verdiği önemin net bir şekilde hissedildiğini kaydetti. Bu grubun, sözde bir dostluk grubu olarak değil, aktif çalışmalar gerçekleştiren bir grup olacağını belirten Erdem, grupta yer alan TBMM mensubu milletvekillerinin KKTC temasları kapsamında birçok bilgi edindiğini ve bu bilgilerin özellikle uluslararası temaslarda KKTC'nin haklarının savunulması noktasında çok yararlı olacağını dile getirdi.

KKTC'den toplantıya katılım sağlayanlar arasında ise, Cumhuriyet Meclisi'nden Dostluk Grubu Başkan Vekili Teberrüken Uluçay ile Yönetim Kurulu üyeleri, Girne Milletvekili Zeki Çeler, Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan ve İskele Milletvekili Yasemi Öztürk yer aldı. TBMM Dostluk Grubu'ndan ise, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş toplantıya katılım sağladı.

TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi
TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi

Milletvekili, Cumhuriyet, Kıbrıs, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış İbrahim Tatlıses için İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Kafe ve restoranlara 1 Haziran müjdesi! İşletmelerin 12'ye kadar açık kalabileceği düşünülüyor Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı G.Saray'da dikkatleri üzerine çeken Halil, Milli Takım'daki ilk sınavında siftah yaptı         
21:09
Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu Şimdi korona düşünsün! Yerli aşı gönüllülerde yüzde 100 antikor oluşturdu         
20:53
Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi Milli Takım'ın yediği golün faturası Altay Bayındır ve Rıdvan Yılmaz'a kesildi         
20:45
Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı         
20:10
Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı         
19:57
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında         
19:16
Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü         
18:36
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek Instagram kullanıcıları, beğeni sayılarını isteğe göre kapatabilecek         
05:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 21:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBMM ve KKTC Dostluk Grubu üyeleri istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement