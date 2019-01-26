TBMM ve KKTC Meclis Futbol Takımları Arasında Dostluk Maçı

Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Futbol
Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Meclisi Futbol Takımı ile yaptığı dostluk maçını 2-1 kazandı. Gazimağusa
Canbulat Stadyumu'nda karşı karşıya gelen iki ülkenin parlamenterler futbol takımları maçını eski hakemlerden Alper Aligüllü yönetti.
"Dostluk maçı" adı altına organize edilen ve 2-1 biten karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı ve karşılıklı madalyalar takdim edildi.
KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM milletvekillerine teşekkür ederken, güzel bir dostluk ortamında tarihi bir stadyumda karşı karşıya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kazananın dostluk olduğunu ifade eden Uluçay, TBMM ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda olduklarını ifade etti.
Kupa töreninde konuşan TBMM Takım Kalecisi ve 22. 23 ve 24. Dönem AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz
da dostane bir maçta bir araya geldiklerini ifade etti ve Uluçay ve Cumhuriyet Meclisine teşekkür etti.
Poyraz, en kısa sürede rövanş karşılaşması için Cumhuriyet Meclisi takımını Ankara
'ya beklediklerini dile getirdi.
"Davamız Kıbrıs davası, dava hepimizin davası" MHP Kocaeli
Milletvekili Saffet Sancaklı
da KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti
'nin yavru vatanı olduğunu vurgulayarak, KKTC uygulanan haksız ambargoların kaldırılması için diplomasi yoluyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
Sancaklı şunları kaydetti:
"Davamız Kıbrıs davası, dava hepimizin davası. KKTC bir maç oynayarak bu sesi biraz daha duyurabiliriz diye geldik. KKTC'de spora uygulanan ambargoyu en azından milletvekilleri olarak kırmış olduk. Burada bir insanlık suçu da işleniyor. Futbola ambargo, anladık, en azından dostluk maçlarını engelleyemezsiniz bunun ile ilgili de birtakım girişimler başlatacağız."