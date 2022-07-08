TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya'dan Darülaceze'ye ziyaret Açıklaması

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Erol Kaya, Darülaceze'nin üç semavi dinin her türlü ibadetinin imkanlarının sunulduğu bir yer olduğunu belirterek, "Farklı vizyonu olan bir noktadayız." dedi.

Kaya ile AK Parti İstanbul milletvekilleri İffet Polat, Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Darülaceze sakinlerini ziyaret etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından karşılanan Kaya ve milletvekilleri, ilk olarak kurum personelinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ziyarette konuşan Komisyon Başkanı Kaya, salgın sürecinde dünyada yaşlıların kaldığı huzurevleri ve bakım merkezlerindeki ölüm oranının yüzde 30 ila 70 arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'de ise bu oranın yüzde 4 olduğunu dile getiren Kaya, bu nedenle Darülaceze çalışanlarını tebrik etti.

Türkiye'de hem özel hem kamu sektöründe 434 kurumun yaklaşık 25 bin sakine hizmet verdiğini aktaran Kaya, "Bu 434 kurumumuzun tamamına yakınındaki arkadaşımızın rol modelleri sizlersiniz. Sizlerden bu ülkede, bu hizmetin asrı aşan kalitesinin diğer kurumlarımıza yansıtılması noktasında beklentimiz var." dedi.

Komisyon Başkanı Kaya, bütün siyasi partilerle birlikte Türkiye'deki yaşlıların sorunlarının araştırmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü anlattı.

Bütün kadim medeniyetlerde yaşlılarla ilgili saygı ve hürmetin çok önemli olduğuna değinen Kaya, "(Darülaceze) Burası bizim için çok daha farklı. Üç semavi dinin her türlü ibadetinin de imkanlarının sunulduğu bir yer. Farklı vizyonu olan bir noktadayız. Gelecek nesillere aktarılan çalışmaları gıptayla seyrettiğimi ifade edeyim." diye konuştu.

Kaya, 2080'de her 4 insandan birinin yaşlı olacağını dile getirerek, bu nüfusun sağlıklı şekilde yaşaması ve toplumsal hayatta kalabilmesi için yapılması gerekenler konusunda araştırma yaptıklarını sözlerine ekledi.

"Avrupa'daki Türkler de Darülaceze istiyorlar"

AK Parti İstanbul Milletvekili Polat, 128 yıl önce ecdadın başlattığı bu hizmeti bugün yeni vizyonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde sürdüren Darülaceze Başkanı Cebeci ile kurum çalışanlarının yaptıklarını gördükçe göğüslerinin kabardığını belirtti.

Geçen hafta bir şehrini ziyaret ettiği ve Türklerle bir araya geldiği Almanya'da en önemli sorunlardan birinin yaşlılar olduğunu vurgulayan Polat, Alman toplumunun artık parası olmayan kimseye bakmak istemediğini ifade etti.

Bu ülkedeki bakım kalitesinin çok kötü olduğunu, dini inançlara saygı bulunmadığını anlatan Polat, "Darülaceze nasıl birçok insani noktada, Türkiye'nin Kızılay'ından tutun diğer STK'larına kadar dünya çapında operasyon yapıyor, buradan da Hamza Cebeci ve Yaşlılar Komisyonu Başkanımıza da bir mesaj verelim. Artık Avrupa'daki Türkler de Darülaceze'yi Avrupa'da istiyorlar. İnşallah, ecdadımızın başlattığı bu hizmeti bütün dünyaya yayma imkanımız olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Darülaceze'nin geçmişten bugüne çınarlar gibi yaşadığını ve insanlara dil, din, mezhep ve ırk ayrımı yapmadan hizmet ettiğini söyledi.

"Darülaceze dünyada alanında bir numaralı müessese olacak"

Darülaceze Başkanı Cebeci ise gelecek yıl mayıs ayında yeni sosyal hizmet şehrini açmayı hedeflediklerini belirtti.

Sosyal hizmet şehri ile Darülaceze'nin ne olduğunu, millet olarak mazilerine nasıl sahip çıkan bir yapıda olduklarını ortaya koyacaklarını aktaran Cebeci, "Çünkü bu 127 yıllık kurum kurulduğunda belki dünyada kendi alanında yine bir numaralı müesseseydi. Şimdi de yine dünyada kendi alanında bir numaralı müessese olacak." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Kaya, Turan, Polat ile Çamlı Darülaceze'de kalan yaşlıları ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı, ellerini öptü ve taleplerini dinledi.

Yaşlıların talepleri ile tespit edilen sorunların, komisyonda görüşülmek üzere rapor haline getirileceği öğrenildi.