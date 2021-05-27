TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi - Son Dakika

TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

27.05.2021 14:24
TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi, System.String[]

HDP'li 10, bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

HDP'li 10, bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Halkların Demokratik Partisi, Dokunulmazlık, Şevin Coşkun, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi - Son Dakika


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