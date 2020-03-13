TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. - Son Dakika
Son Dakika Politika TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. - Son Dakika

TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

6 saat önce

TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı., System.String[]

TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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