TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. - Son Dakika

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TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
6 saat önce
TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:40 Kaynak: AA
TBMM'ye 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
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