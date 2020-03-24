TBMM'ye termal kamera kondu - Son Dakika

TBMM'ye termal kamera kondu
6 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.
TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
Son Dakika Galatasaray'ın eski milli kalecisi Nihat Akbay vefat etti Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü