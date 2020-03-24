TBMM'ye termal kamera kondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TBMM'ye termal kamera kondu - Son Dakika

TBMM'ye termal kamera kondu

6 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.

TBMM'ye termal kamera kondu, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) korona virüs tedbirleri kapsamında termal kamera kondu.

TBMM'ye korona virüs mücadele kapsamında termal kamera kondu. Termal kamera girişte çalışanların ateşini ölçüyor.

(İHA)

Türkiye, Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:00 Kaynak: İHA

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