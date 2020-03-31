TBMM'ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı - Son Dakika

TBMM'ye ziyaretçi yasağının süresi uzatıldı
7 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) korona virüs salgını nedeniyle getirilen ziyaretçi yasağı uzatıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 Mart tarihine kadar TBMM'ye ziyaretler yasaklanmıştı. Meclise giriş yasağı 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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