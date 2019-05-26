Son Dakika Haberleri: TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak

5 saat önce

TBMM, Askeralma Kanunu Teklifi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için mesai yapacak.

TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak, System.String[]
TBMM, Askeralma Kanunu Teklifi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi ve hurda araçlardaki ÖTV indirimi için mesai yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:03 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, Cami Çıkışı Yuhalandı Çalışmalar Başladı! Van'a 50 Fabrika Kurulacak "Kafa Keseceğim" Diyen Suriyeli Sığınmacı Gözaltına Alındı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 17:33:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM yeni askerlik sistemi için mesai yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]