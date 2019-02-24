Son Dakika Haberleri: TBMM Yeni Başkanını Seçiyor (3)

TBMM Yeni Başkanını Seçiyor (3)

19 dakika önce

2'İNCİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADIGenel Kurul'da, ikinci tur için gizli oylama yapıldı.

TBMM Yeni Başkanını Seçiyor (3), System.String[]
2'İNCİ TURDA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Genel Kurul'da, ikinci tur için  gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ  Partili  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi.

Haber: ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:44 Kaynak: DHA

Milletvekili, Güncel
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