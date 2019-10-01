Son Dakika Haberleri: TBMM yeni yasama dönemine başladı
Son Dakika Politika Haber

TBMM yeni yasama dönemine başladı

18 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.

TBMM yeni yasama dönemine başladı, System.String[]

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama dönemine başladı.


TBMM'nin 27. Dönem üçüncü yasama yılı sebebiyle TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verildi. Ev sahipliğini TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, yabancı misyon şefleri katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınlara kendi elleriyle köfte ikram ettiği görüldü. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan İstanbul depremi yorumu: Deprem değil bina öldürür gerçeği yüzümüze şamar gibi inmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Bir gece ansızın gelebiliriz TFF'nin Suat Arslanboğa kararından sonra şok sözler: Türkiye'de hakemlik bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli mültecilere ilişkin paylaşımda dikkat çeken Aylan bebek detayı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 22:06:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TBMM yeni yasama dönemine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]