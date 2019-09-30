Son Dakika Haberleri: Tbmm, yeni yasama yılına başlıyor
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Tbmm, yeni yasama yılına başlıyor

1 saat önce

TÜRKİYE Büyük Millet Meclis'i (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına yarın başlıyor.

Tbmm, yeni yasama yılına başlıyor, System.String[]
TÜRKİYE Büyük Millet Meclis'i (TBMM) 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına yarın başlıyor.
18 Temmuz'da tatile giren Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. Şentop'un ev sahipliğinde, TBMM Tören Salonu'nda saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Bu arada yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi. Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:39 Kaynak: DHA
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