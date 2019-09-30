Son Dakika Haberleri: TBMM yeni yasama yılına hazır
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TBMM yeni yasama yılına hazır

1 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına hazırlandı.


TBMM'de yaklaşık iki buçuk aylık aradan sonra üçüncü yasama yılı başlıyor. Yeni yasama yılı için ilk tören saat 14.00'te TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. TBMM Genel Kurulu saat 15.00'de açılacak. Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış konuşması yapacak. Akşam ise tören salonunda TBMM Başkanı Şentop'un ev sahipliğinde resepsiyon verilecek. - ANKARA

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:39 Kaynak: İHA
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