TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın hayatta kalması için OGM ekiplerinden müdahale - Son Dakika

Ankara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Meclis'te yıldırım isabet eden çınar ağacı, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekiplerinin müdahalesiyle hayatiyetini sürdürecek.

TBMM yerleşkesinde yıldırımın isabetiyle zarar gören ağacın cinsinin "doğu çınarı" olduğu belirtildi. 100 santimetre çapa sahip çınarın yaşı da 110 olarak açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla OGM ekipleri, yıldırım nedeniyle zarar gören çınara müdahale etti. Ekiplerin çınarı, hayatiyetini sürdürecek şekilde budadığı ve bakım yaptığı öğrenildi.

TBMM yerleşkesindeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesinin ardından ağaçtan bir parça kopmuş ve kapalı otoparka girmeye çalışan bir otomobilin üzerine düşmüştü.