TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda can kaybı yaşanmamıştır" - Son Dakika

TBMM: "Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda can kaybı yaşanmamıştır"
22.03.2021 12:52
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düştüğünü açıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düştüğünü açıkladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan açıklamada, "22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.
(İHA)
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