TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu toplandı - Son Dakika

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, milletvekillerini bilgilendirdi.

Turagay, yurt dışında yaşayan vatandaşların gümrüklerde de minimum sorunla karşılaşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, Kovid-19 salgınının çok olumsuz etkileri olduğunu anlattı. Turagay, bu süreçte ülkeye dönüşte sıkıntılar yaşandığını da dile getirdi.

Yurt dışından gelenlerin araçlarını pandemiden dolayı çıkartmaları sıkıntılı olduğu için ülkede kalınan sürenin uzatıldığını ve haklı nedenlerle olan talepleri de olumlu değerlendirdiklerini dile getiren Turagay, tatil için gelen veya emekliliğini burada geçiren yabancı uyruklularınki de dahil, 26 Mayıs 2021 itibarıyla Türkiye'de bulunan yabancı plakalı araç sayısının 74 bin 380 olduğunu ifade etti.

Turagay, bunlardan 33 bin 276'sının yurtta kalış süresi olan iki yılı geçirdiğini anlattı.