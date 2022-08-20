Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) - Son Dakika
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Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4)

20.08.2022 22:00
Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4)

TBMMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYETürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Direk'te yaşanan trafik kazası sonrasında Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN TAZİYE

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Direk'te yaşanan trafik kazası sonrasında Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Şentop, mesajında "Bugün arka arkaya aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı. Mardin Derik'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Mustafa Şentop, Türkiye, Twitter, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de katliam gibi kaza: 16 ölü, 29 yaralı (4) - Son Dakika

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