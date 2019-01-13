Tbmmm Başkanı Yıldırım Sabah Namazı Sonrası Cemaatle Kahvaltı Yaptı
44 dakika önce
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te bulunan Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra cemaatle birlikte kahvaltı yaptı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Pendik
'te bulunan Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra cemaatle birlikte kahvaltı yaptı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sabah namazını Pendik Amine Hatun Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, çocuklara özel ilgi gösterdi. Yıldırım, daha sonra caminin külliyesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Binali Yıldırım'a Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin
de eşlik etti. Yıldırım cami dışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
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