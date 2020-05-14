Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına "Gaziantep Kayakent Hatıra Ormanı"na bin fidanlık katkı sundu.

TBPF Başkanı Gökhan Özdemir, Ardahan, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Samsun ve Tekirdağ'dan 2019-2020 sezonunda federasyon faaliyetlerine katılım sağlayan sporcu, kulüp yöneticileri, federasyon çalışanları ve il temsilcileri adına Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfına kişisel bağışta bulundu.

Özdemir, kaleme aldığı birer mektup ve "Bayramımızın 101. yılı anısına yarının ormanlarında toprağımıza kök salalım, birbirimize daha sıkı tutunalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun." yazılı mesajı ile TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç imzalı "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için TBPF Başkanı sayın Gökhan Özdemir, sizin adınıza Gaziantep Kayakent Hatıra Ormanı'na 1 adet fidan bağışlamıştır. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğunuz için teşekkür ederiz." yazılı sertifikaları toplam bin kişiye dağıtılmak üzere illere gönderdi.