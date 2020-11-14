TBSL: Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Daçka sahadan 91-82'lik skorla galip ayrıldı. Son 3 maçta 2 galibiyet elde eden Daçka'da 29 sayıyla maçın en çok sayı üreten oyuncusu Grant Jerrett, aldığı 20 ribaundla double double yaptı. Galatasaray'da Daryl Macon ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

(İHA)