TBSL: Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82
14.11.2020 23:05
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray'ı 91-82 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Daçka sahadan 91-82'lik skorla galip ayrıldı. Son 3 maçta 2 galibiyet elde eden Daçka'da 29 sayıyla maçın en çok sayı üreten oyuncusu Grant Jerrett, aldığı 20 ribaundla double double yaptı. Galatasaray'da Daryl Macon ise 18 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
(İHA)
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