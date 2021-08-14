1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90'lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.
Kate Moss & Johnny Depp +
İşte bir başka 90'lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss'ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss'u terketmişti.
Sandra Bullock & Ryan Gosling +
İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.
Edward Norton & Salma Hayek +
2000'li yılların favori çiftlerinden.
Kim Kardashian & Nick Cannon +
Kim Kardashian'ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.
Brittany Murphy & Ashton Kutcher +
2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood'ın gözde genç çiftlerindendi.
Cameron Diaz & Jared Leto +
Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı
Scarlett Johansson & Josh Hartnett +
İkili bir film setinde tanışmıştı.
Kirsten Dunst & Jake Gylenhaal +
Şimdilerde ikilinin meşhur "salata" karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.
Britney Spears & Colin Farrell +
Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears'ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell'a aitti.
Natalie Portman & Moby +
Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.
Heath Ledger & Naomi Watts +
Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.
Ryan Reynolds & Alanis Morisette +
İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette'in nişanı atmasıyla son bulmuştu.
Mila Kunis & Macaulay Culkin +
Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.
Kaynak: Marie Claire
Son Dakika › Magazin › Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift - Son Dakika Magazin