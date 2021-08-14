Tbt: Bir Zamanlar Sevgili Olduklarına Şaşıracağınız 15 Ünlü Çift

Brad Pitt & Gwyneth Paltrow +

1995 yılında Seven filminin setinde taşına çift, 90'lı yılların ikonik çiftlerinden biriydi.

Kate Moss & Johnny Depp +

İşte bir başka 90'lı yıllar ikonik çifti! Winona Ryder sonrası aradığı aşkı Kate Moss'ta bulan Johnny Depp, o dönemde boğuştuğu uyuşturucu ve alkol problemleri nedeniyle Moss'u terketmişti.

Sandra Bullock & Ryan Gosling +

İlişkilerini magazin basınından uzakta yaşayan çiftin ayrılığı da sessiz sedasız olmuştu.

Edward Norton & Salma Hayek +

2000'li yılların favori çiftlerinden.

Kim Kardashian & Nick Cannon +

Kim Kardashian'ı şu sıralar Kanye West dışında birinin yanında hayal edemesek de, Nick Canon ile uzun süreli bir ilişki yaşadığını da belirtmek isteriz.

Brittany Murphy & Ashton Kutcher +

2009 yılında 32 yaşında hayata veda eden Brittany Murphy ve Ashton Kutcher; Hollywood'ın gözde genç çiftlerindendi.

Cameron Diaz & Jared Leto +

Leto ve Diaz uzun süreli bir birliktelik yaşamıştı

Scarlett Johansson & Josh Hartnett +

İkili bir film setinde tanışmıştı.

Kirsten Dunst & Jake Gylenhaal +

Şimdilerde ikilinin meşhur "salata" karesi sıklıkla komik postlarda paylaşılsa da, zamanında aralarındaki romantizmle konuşuluyorlardı.

Britney Spears & Colin Farrell +

Peşpeşe bir çok başarısız ilişki yaşayan Spears'ın bir diğer kalp kırıklığı, Colin Farrell'a aitti.

Natalie Portman & Moby +

Portman, ünlü müzisyen Moby ile çıkmıştı.

Heath Ledger & Naomi Watts +

Ledger, Michelle Williams öncesinde Naomi Watts ile çıkıyordu.

Ryan Reynolds & Alanis Morisette +

İkilinin 7 yıl süren birlikteliği, Morisette'in nişanı atmasıyla son bulmuştu.

Mila Kunis & Macaulay Culkin +

Mila Kunis uzun yıllar Evde tek Başına filminin yıldızıyla birlikteydi.

Kaynak: Marie Claire