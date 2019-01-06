Tbt Şov | Erkan Veyseloğlu - Tufan Ersöz
1 saat önce
#TBT Şov'un yeni bölümünde Beşiktaş Sompo Japan'ın başarılı yerlilerinden Erkan Veyseloğlu, eski kaptanı Tufan Ersöz'e konuk olup geçmişe yolculuk yaptı.
#TBT
Şov'un yeni bölümünde Beşiktaş
Sompo Japan'ın başarılı yerlilerinden Erkan Veyseloğlu, eski kaptanı Tufan Ersöz'e konuk olup geçmişe yolculuk yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube
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