Son Dakika Haberleri: Tbt Şov | Erkan Veyseloğlu - Tufan Ersöz

Tbt Şov | Erkan Veyseloğlu - Tufan Ersöz

1 saat önce

#TBT Şov'un yeni bölümünde Beşiktaş Sompo Japan'ın başarılı yerlilerinden Erkan Veyseloğlu, eski kaptanı Tufan Ersöz'e konuk olup geçmişe yolculuk yaptı.

#TBT Şov'un yeni bölümünde Beşiktaş Sompo Japan'ın başarılı yerlilerinden Erkan Veyseloğlu, eski kaptanı Tufan Ersöz'e konuk olup geçmişe yolculuk yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:47 Kaynak: Youtube

Beşiktaş, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atiba Burak Yılmaz'a Sahip Çıktı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Yıldız Oyuncu Scarlet Johansson'dan Sahte Cinsel İçerikli Film İsyanı: Uğraşmak Vakit Kaybı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 06:03:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tbt Şov | Erkan Veyseloğlu - Tufan Ersöz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]