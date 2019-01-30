Son Dakika Haberleri: Tbt Şov | Mehmet Yağmur - Tufan Ersöz

Tbt Şov | Mehmet Yağmur - Tufan Ersöz

1 saat önce

#TBT Şov, yeni bölümünde Tufan Ersöz ve Mehmet Yağmur'u buluşturuyor.

#TBT Şov, yeni bölümünde Tufan Ersöz ve Mehmet Yağmur'u buluşturuyor. Mehmet Yağmur'un kariyerini, anılarını konu alan programın keyifli sohbetini izlemeyi ihmal etmeyin.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:38 Kaynak: Youtube

Mehmet Yağmur, Genel
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