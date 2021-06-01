TBV "15. eTürkiye Ödülleri" sahiplerini buldu

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Enocta sponsorluğunda düzenlenen "15. eTürkiye (eTR) Ödülleri" çevrim içi törenle sahiplerini buldu.

eTR ödülleri ile devlette örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

Törenin açılışında konuşan Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, yarışmaya katılan tüm kamu kuruluşlarına, belediyelere, bu zor zamanlarda başta sağlık, güvenlik olmak üzere her türlü devlet hizmetini kesintisiz yerine getirmek için e-servisler ve dijital teknolojileri de etkin kullanarak var güçleri ile çalışmalarını sürdürdükleri için minnet ve teşekkürlerini ileterek "e-Devlet yaklaşımından dijital devlet yaklaşımına geçmek için kamu sektörü verilerinin etkin kullanımı gerekmektedir. Verilerin güvenli ve yasal bir şekilde paylaşımının sağlanması, çalışma ortamları ve standartlarının oluşturulması ile mümkün olacaktır" dedi.TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de konuşmasında, "Covid 19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönem tüm ekonomilerde olduğu gibi ülkemizde de önemli dönüşüm gerekliliklerini ortaya çıkardı. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe kat etme potansiyelimiz var. Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor. Gelirler, harcama ve istihdam hacmi dikkate alındığında 'kamu' ekonomideki önemli aktörlerden birisi. Toplumsal ve iş yaşamında dijitalleşmenin gelişmesiyle, bireylerin ve iş dünyasının dijital devlet yönünde beklentilerini yükseltmesi de kaçınılmaz. Bu beklentiyi karşılamanın, kamu yönetimi anlayışının ve performansının güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğuna inanıyoruz" dedi.Enocta CEO su Ahmet Hançer de, "Kamudaki başarılı dijital dönüşüm uygulamaları, herkes için ilham ve rol model olacaktır. Türkiye'nin dijitalleşmesi, ülke kaynaklarının etkin kullanımı ve vatandaşa daha iyi, daha hızlı hizmet vermenin çok ötesinde bir öneme sahiptir. Bu örnekler, vatandaşımızın, özellikle gençlerin ve girişimcilerin teknolojiyle neler mümkün olabileceğine dair hayal güçlerini genişletecek, ülkemizi ve dünyamızı değiştirecek yeni fikirlere, yeni inovasyonlara itici güç ve motivasyon kaynağı olacaktır. Kamunun dijital dönüşümde itici gücü, bu alanda yatırımların, beceri gelişiminin önünü açacaktır" diye konuştu.Ödüller: Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler, Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler, Kamudan Kamuya e-Hizmetler, Küçük Ölçekli Belediye, Orta Ölçekli Belediye ve Büyük Ölçekli Belediye kategorilerinde çok sayıda projenin başvurduğu "eTR Ödülleri" nde 23 proje, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandı. Finale kalan projeler akademi, STK ve sektörün önde gelen isimlerinden oluşturulan 9 kişilik jüri tarafından oylanarak her kategorinin kazananı belirlendi.Kamudan İş dünyasına eHizmetler Kategorisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TSE 360 ProjesiKamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi Sağlık Bakanlığı-Hayat Eve Sığar (HES)Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi İçişleri Bakanlığı-Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES)Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi Artvin Belediyesi-Biz Burdayız (SMARTviN)Orta Ölçekli Belediye Kategorisi Kadıköy Belediyesi-Zamandan ve Mekandan Tasarruf Yönetimi ile Eksper ve Bilirkişi Dijital Arşiv Elektronik Paylaşım UygulamasıBüyük Ölçekli Belediye Kategorisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Askıda FaturaAyrıca, önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD-TBV eTR Yürütme Kurulu tarafından "En İyi Gelişim Gösteren Proje" Ödülü, Orman Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı- Orman Yangılarını Havadan İzleme, Değerlendirme ve Yönetme Platformu Projesi'ne (ORDEP) verildi.15. eTR ödülleri Yürütme Kurulu Özel Ödülü'ne ise bir buçuk yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkileyen pandemi süresince olağan üstü beceri ve başarı ile çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı'nın projelerinden "Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)" layık görüldü.HES ve FİTAS projeleri ile 2 ayrı ödüle layık görülen Sağlık Bakanlığı adına ödülü alan Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, bu zor dönemde Sağlık Bakanlığı'nın dijital çağın yakın takipçisi olmasının desteği ile geliştirdikleri projelerin sağladığı katkıdan söz ederek, bu çalışmaların içinde vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına gösterilen öneme dikkat çekti. Birinci, ödül alan projelerin teknolojisini hazırlayan ekipler kadar sahada insan üstü güç ve emekle çalışan tüm sağlık çalışanlarına minnet ve teşekkürlerini iletti.